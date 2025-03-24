На дорогах замечен большой 7-местный внедорожник Xiaomi

Новинка совсем не похожа на другие модели китайской компании.

© Xiaomi

Китайский технологический гигант Xiaomi успешно стартовал в автоиндустрии. Его дебютная модель, спортседан SU7, за 12 месяцев разошлась тиражом в 200 тысяч штук. На очереди выпуск среднеразмерного кроссовера YU7, а на 2026 год запланирована премьера большого семейного внедорожника.

На днях в Сети появились «шпионские» изображения SUV под названием Kunlun, которое отсылает к одному из крупнейших горных массивов в Азии. Машина совершенно не похожа на две другие модели Xiaomi и выполнена в классическом виде для полноразмерного внедорожника: угловатые очертания кузова, огромное лобовое стекло, большой задний свес, высокий клиренс.

Внутрь автомобиля «шпионам» заглянуть не удалось, но учитывая большие габариты, салон, скорее всего, рассчитан на семь мест. Так что Xiaomi Kunlun — это машина для большой семьи.

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Информации по технической «начинке» пока совсем мало. В Xiaomi обещают большой запас хода, который, вероятнее всего, будет достигнут за счёт использования последовательного гибрида. Двигатель внутреннего сгорания в такой силовой установке предназначен исключительно для подзарядки тягового аккумулятора и к приводу не подключён.

Kunlun станет первым гибридом в линейке Xiaomi. SU7 и YU7 оснащены только электрическим двигателем.

Рассекречен запас хода электрокроссовера Xiaomi YU7