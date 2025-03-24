Ferrari F44: Звезда Формулы-1 поможет в создании суперкара в стиле F40

Название автомобиля уже известно.

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Новый гонщик Ferrari в Формуле-1, семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон заявил, что собирается вместе с дорожным подразделением марки построить гиперкар по образу и подобию F40. По словам британца, называться машина будет F44, что отсылает не только к культовой модели, но и к его гоночному номеру 44.

«Я очень хочу поучаствовать в разработке новой дорожной машины Ferrari. Она получит название F44 и будет похожа на F40 с классической механической коробкой передач. Я готов посвятить себя этой работе в следующие несколько лет», — приводит слова Хэмилтона издание Motorsport.

Легендарный F40 был последней моделью, лично одобренной Энцо Феррари, ушедшим из жизни в августе 1988 года. За пять лет с конвейера сошло 1311 экземпляров.

Машина была построена по технологиям Ф1 тех времён: в конструкции использовались кевларовые панели, а двери, капот и крышка багажника были изготовлены из карбона. В движение F40 приводил 2,9-литровый битурбо V8, выдававший 720 л.с. Легкий и манёвренный суперкар развивал 324 км/ч и стал первым в мире дорожным автомобилем, достигшим такой скорости.

Инсайды о том, что Ferrari может возродить F40, появились ещё в ноябре прошлого года. Как тогда сообщалось, преемник легендарной модели будет супергибридом с бензиновым V12 под капотом.

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