BYD спустит на воду пятый морской автовоз

Морской флот ведущего китайского автопроизводителя пополнится ещё одним рекордсменом.

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Китайский автомобильный гигант BYD стремительно расширяет свой парк кораблей-автовозов. В конце апреля на воду будет спущено уже пятое судно для транспортировки новых легковых машин, передаёт CarNewsChina.

Как и четвертый по счёту автовоз, ролкер, получивший название в честь города Чанша, сможет перевозить одновременно 9200 автомобилей. Судно имеет длину 219 метров и оборудовано силовой установкой с комбинированной топливной системой, работающей как сжиженном природном газе (пропане), так и на обычном мазутном топливе.

BYD основал свой морской флот чуть больше года назад. Первое судно под названием «Исследователь», способное перевозить 7000 автомобилей, было запущено в эксплуатацию в январе 2024 года. В декабре со стапелей сошёл «Чанчжоу» вместимостью на 5000 штук, а в январе нынешнего года в первый рейс отправились «Хэфэй», который перевозит за один раз до 7000 машин, и «Шэньчжэнь» с рекордной вместимостью 9200 тысяч.

До конца 2025 года китайский автопроизводитель BYD планирует запустить в эксплуатацию ещё как минимум одно судно для морских перевозок.

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