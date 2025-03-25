Главный дизайнер Renault: через 10 лет будем строить машины из «Форсажа»

Голландский специалист Лоуренс ван ден Акер сделал интересный прогноз.

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К 2035 году среди автопроизводителей будет модно воспроизводить культовые машины 90-х и начала 2000-х годов, которые были в том числе задействованы в съёмках популярной медиафраншизы «Форсаж». Об этом рассказал автомобильный дизайнер Лоуренс ван ден Акер.

Рассуждая о причинах возрождения таких культовых моделей Renault, которые пользовались большим спросом 40-50 лет назад, голландский специалист отметил спрос на ностальгию среди автолюбителей.

«Самое главное — выбрать подходящее время для выпуска ретрокара, чтобы люди ещё помнили оригинальную модель и при этом уже считали её культовой. Вот сейчас идеальное время для воспроизведения автомобилей 70-х и 80-х годов. А через 10 лет мы будем строить машины из «Форсажа», — приводит слова ван ден Акера издание AutoCar.

Буквально на прошлой неделе Renault анонсировала хэтчбек 5 Turbo 3E. Электрическая новинка построена в стиле спортивных Renault 5 Turbo и Turbo 2, выпускавших в 80-х. Ретро-дизайн выполнен группой под руководством Ван ден Акера, работающим во французской компании с 2009 года.

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