Обнародованы результаты краш-теста китайского седана Xiaomi SU7

Популярную китайскую машину разбили на краш-тестах.

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На краш-тестах разбили китайский спортивный седан Xiaomi SU7, который продаётся в России по схеме параллельного импорта. По итогам проверки автомобиль получил наивысшую оценку — пять звёзд безопасности.

Испытания по методике C-NCAP провёл китайский центр автомобильных технологий и исследований (CATARC). Краш-тесты SU7 включали в себя фронтальный удар на скорости 64 км/ч, а также боковой удар на 50 км/ч.

© C-NCAP

Специалисты оценили безопасность водителя и взрослых пассажиров в 94,31%, безопасность пешеходов — в 90,42%, а работа систем активной безопасности набрала 95,25%. В общей сложности первый автомобиль Xiaomi заработал 93,5% баллов и получил максимальные пять звёзд.

Показатель SU7 стал наивысшим среди всех моделей, протестированных по стандартам C-NCAP 2024 года. Например, по этой программе краш-тесты прошли такие китайские машины, как Geely Monjaro, Aito M9, Voyah Free, Changan Uni-V, Xpeng X9.

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