1180 км без заправки и 100 км/ч за 4,8 секунды: гибрид Exlantix ET везут в Россию

Первая партия кроссоверов прибудет в Москву в первых числах апреля.

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Китайский автопроизводитель Chery объявил о начале поставок высокотехнологичного кроссовера Exeed Exlantix ET в Россию. Самый продвинутый гибрид в линейке суббренда Exeed появится в отечественных автосалонах уже в апреле.

В Россию привезут кроссовер с параллельной гибридной силовой установкой, в которой 1,5-литровый бензиновый мотор используется в качестве генератора, а колёса приводят в движение два электродвигателя, выдающие 469 л.с. С 0 до 100 км/ч кроссовер разгоняется за 4,8 секунды. Мотор-генератор обеспечивает высокую дальнобойность: при полностью заправленном баке и заряженной батарее Exlantix ET проезжает 1180 км.

Машина имеет солидные габариты: длина — 4955 мм, ширина — 1975 мм, высота — 1975 мм, колесная база равна 3000 мм. Кузов более чем на 88% состоит из высокопрочной стали, которая дает повышенную жесткость и хорошую звукоизоляцию салона.

Exlantix ET адаптирован под российские климатические условия и оборудован пакетом «зимних» опций, имеет несколько режимов езды, как «песок» и «снег», кузов получил антикоррозийную обработку. Адаптивная пневмоподвеска и электронная подвеска были протестированы в условиях российского бездорожья. Кроме того, русифицированы мультимедийная система и голосовое управление в салоне.

Цены и комплектации Exlantix ET будут обнародованы ближе к старту продаж в апреле.

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