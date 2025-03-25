Aston Martin представил «самый мощный» кабриолет в своей истории

Родстер намного превосходит своего предшественника с 603-сильным мотором и максимальной скоростью 323 км/ч.

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Британский производитель роскошных суперкаров Aston Martin представил обновлённый кабриолет на базе «заряженного» Vanquish. Volante унаследовал от собрата-купе бензиновый агрегат и стал самым мощным серийным родстером в истории бренда.

Оснащён родстер тем же 5,2-литровым двигателем V12 с двойным турбонагнетателем. Отдача бензинового агрегата — 823 л.с. и 1000 Н·м крутящего момента. За переключение передач отвечает 8-диапазонный классический «автомат». Мощность двигателя передаётся только на задние колеса. Скорость до «сотни» автомобиль набирает за 3,3 секунды и развивает максимальную скорость 344 км/ч. Для сравнения, мощность предыдущей модели, дебют которой состоялся в 2018 году, составляла 603 л.с, а стрелка спидометра достигала отметки 323 км/ч

Так что это официально самый быстрый Volante в истории и, как с гордостью говорят в Aston Martin, самый мощный в мире серийный автомобиль с откидным верхом за всю историю марки. Правда, почему-то в компании проигнорировали 1155-сильный Valkyrie Spider. Может быть, эту модель они не считают серийной, учитывая ограниченный тираж в 85 штук.

Cкладная крыша, как и раньше, выполнена из восьмислойного тканевого материала, складывается за 14 секунд и поднимается за 16 секунд — достаточно одного нажатия кнопки, причём даже на скорости 50 км/ч. Можно отпустить или поднять крышу и дистанционно с помощью брелока, но с расстояния максимум два метра.

Стоимость ещё не объявлена. Но наверняка Volante будет стоить дороже купе Vanquish, цена которого в стандартной комплектации — $432 700 или 36,2 млн рублей по текущему обменному курсу. Первые поставки запланированы на третий квартал 2025 года.

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