Zeekr раскрыл новые подробности своего супергибрида 9X

Кроссовер получил универсальную силовую установку и разгоняется до 100 км/ч за четыре секунды.

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Китайский премиальный автобренд Zeekr, входящий в состав концерна Geely, продолжает интриговать в преддверии премьеры своего нового флагманского кроссовера 9X. В новом видеотизере разработчики показали, как машина ездит по снегу на морозе минус 39 градусов, и раскрыли некоторые технические подробности.

Кроссовер оборудован гибридной силовой установкой под названием Super Hybrid System. Этот агрегат работает в трёх режимах: исключительно на электричестве, с ДВС качестве генератора и как подключаемый гибрид, где обычный двигатель и электрическая система дополняют друг друга.

Мощность Super Hybrid System пока не раскрыта. Однако известно, что кроссовер разгоняется до «сотни» максимум за четыре секунды во всех моторных модификациях. Кроме того, Zeekr 9X оснащён автопилотом третьего уровня, при котором фактически не требуется участие водителя в управлении авто.

Больше подробностей о новинке Zeekr расскажет через месяц на автосалоне в Шанхае. В продажу гибридный кроссовер поступит уже в июле-сентябре текущего года. Известно, что топовая комплектация 9X Grand будет стоить примерно 1 млн юаней или 12 млн рублей.

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