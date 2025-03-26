Tesla будет продавать электрокары в Саудовской Аравии

Торжественное открытие дилерского центра в Эр-Рияде состоится 10 апреля.

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Ведущий американский производитель электромобилей Tesla расширяет географию своего присутствия на глобальном рынке. С апреля машины компании Илона Маска будут официально продаваться в Саудовской Аравии, сообщает портал Electrek.

Tesla вышла на рынок Ближнего Востока ещё в 2017 году, открыв продажи в ОАЭ. Однако в Саудовской Аравии, стране с самой большой экономикой в регионе Персидского залива, марка из США до сих пор не представлена.

Торжественное открытие первого дилерского центра запланировано на 10 апреля. Как следует из релиза Tesla, на презентацию в столице Эр-Рияде компания привезёт прототип своего беспилотного электромобиля Cybercab и робота-гуманоида Optimus.

Годовой объем рынка легковых автомобилей в Саудовской Аравии составляет около 700 тысяч единиц. По итогам 2024 года страна заняла 22-е место в мире по проданным машинам. Лидером продаж является Toyota, занимающая 30% рынка, следом идут Hyundai и Kia — по 25%. На долю китайских автопроизводителей приходится 10-15%.

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