Гибридному Wey 07 в России добавили голосовое управление и обновление по воздуху

Оснащение китайского автомобиля получило большое количество новых функций.

© Great Wall Motor

Компания Great Wall Motor представила обновлённую версию кроссовера премиум-бренда Wey. Гибридный паркетник под индексом 07 получил новый мультимедийный комплекс с несколькими функциями, которые ранее были недоступны в этом автомобиле.

Теперь «мультимедийка» в китайском паркетнике имеет встроенные умные сервисы и службы Яндекса, как «Навигатор», «Музыка» и «Книги». Также Wey 07 впервые обзавёлся голосовым помощником, который выполняет до 800 команд и умеет, например, открывать и закрывать окна или дверь багажника, управлять климат-контролем, а также предоставляет информацию о техническом состоянии автомобиля.

© Great Wall Motor

В новой версии также доступно обновление программного обеспечения «по воздуху» (OTA), позволяющее актуализировать данные мультимедиа и отдельных электронных блоков. А с помощью фирменного мобильного приложения Wey Connection отныне можно дистанционно запустить двигатель и включить обогрев тяговой батареи. Кроме того, теперь водитель и пассажиры могут подключиться к мультимедийной системе через смартфон.

Технически полноприводный кроссовер не изменился. В движение автомобиль приводит гибридная силовая установка, состоящая из бензинового турбодвигателя 1,5 и двух электромоторов. Суммарно агрегат выдаёт 517 л.с. и 930 Н•м крутящего момента. С места до 100 км/ч Wey 07 разгоняется за 4,9 секунды и развивает максимальную скорость 190 км/ч. Запаса хода при полном баке и заряженном аккумуляторе хватает до 1140 км.

В салоне три ряда сидений и шесть мест. Водителю доступны 14-дюймовый экран мультимедийной системы и 25-дюймовый проекционный дисплей. Оснащается машина акустической системой с 16 динамиками.

Стоимость обновлённого Wey 07 в России — от 7 099 000 рублей. Гибридный кроссовер продаётся в дилерских центрах Tank, другого премиального бренда Great Wall Motor.

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