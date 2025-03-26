Самые надёжные китайские машины по версии самих китайцев

Лучшие автобренды в Поднебесной разделили на пять категорий.

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В КНР выбрали наиболее качественные бренды, представленные на авторынке страны. Составители рейтинга, Китайская Сеть качества, разделили список на пять различных категорий и в каждой из них назвали победителя, сообщает портал «Китайские автомобили».

В ходе исследования были проанализированы жалобы автовладельцев на недочёты и поломки. Самой качественной стала марка, набравшая наименьшее количество штрафных очков.

Самые качественные китайские автобренды по категориям

Бензиновые люксовые машины: Volvo — 157 штрафных баллов;

Бензиновые массовые машины: Wey — 160;

Бензиновые машины от совместных предприятий: Dongfeng Honda — 156;

Массовые электромобили и гибриды: GAC Aion — 162;

Люксовые электромобили и гибриды: Voyah — 153;

В общем зачёте первая тройка соответствует списку победителей по категориям и их баллам. Следом наряду с GAC Aion и Wey расположились GAC Trumpchi (161), SAIC-GM (162), FAW (162) Jetta (163), Changan Nevo (167) и YangWang (170).

Любопытно, что крупнейшие игроки на китайском авторынке не попали даже в топ-20 рейтинга. Так, например, BYD стал только 26-м, Geely заняла 27-е место, Changan стал 30-м, а Chery оказалась на 51-й строчке. Эти марки набрали от 192 до 224 штрафных баллов.

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