Mazda отправит в отставку дорогую «электричку» и три морально устаревшие модели

Компания уберет ненужные машины из модельного ряда.

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Японский автопроизводитель Mazda по ходу 2025 года снимет с конвейера сразу четыре модели. Под сокращение попали кроссоверы, хэтчбек и седан, некоторые из них выпускались много лет, сообщает портал Carscoops.

Уже ближайшие дни компания прекратит производство электрического паркетника MX-30, который из-за слабого запаса хода и высокой стоимости не снискал популярности среди клиентов. Следом со сборочной линии уберут хэтчбек Mazda2, устаревший за десять лет выпуска — планов по обновлению у компании нет. Ещё одной морально устаревшей моделью в Mazda признали седан с индексом «6».

Наконец, осенью «японцы» избавятся от кроссовера CX-3, который, как и «двойка», встал на конвейер в 2014 году и серьёзно не обновлялся. В отличие от других моделей, «тройка» получит преемника, которым станет новый купе-внедорожник CX-5.

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