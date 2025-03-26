Zeekr ведёт переговоры об официальных поставках машин в Россию

Премиум-бренд Geely является одним из лидеров в сегменте российских продаж электромобилей.

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Китайский электрический бренд Zeekr может официально выйти на российский рынок. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на два источника.

Премиальный суббренд Geely является одним из лидеров продаж электрических машин в России. На долю Zeekr пришлось 43% от всех продаж «электричек» в нашей стране в 2024 году.

«По одной версии, Zeekr будет продавать дистрибьютор Belgee и Knewstar — компания «Слава Моторс Рус». По другой версии, переговоры о дистрибуции Zeekr ведет тот же концерн Sinomach», — рассказали «Известия».

Отмечается, что если официальным поставщиком выступит «Слава Моторс Рус», то машины Zeekr, вероятно, будут поставляться в нашу страну под брендом Nordcross. Дистрибьютор зарегистрировал это название осенью прошлого года — как предполагается, именно для импорта Zeekr и других дочерних марок Geely.

На сегодняшний день в линейке суббренда Zeekr имеется шесть электрических моделей для глобального рынка. Это спортивный электромобиль 001, кроссоверы X и 7X, минивэны 009 и Mix, а также седан 007.

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