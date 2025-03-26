Официальные продажи автомобилей Lixiang в России начнутся в конце 2025 года

Уже известно, какие машины китайской компании будут представлены в дилерских центрах.

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Китайский производитель премиальных гибридов и «электричек» Lixiang (Li Auto) подтвердил планы по официальным поставкам своих автомобилей в Россию. Дистрибьютором и продавцом марки выступит холдинг Sinomach Auto, который уже имеет опыт работы на российском рынке с брендами Oting и Rox. На встрече в Пекине стороны подписали соответствующее соглашение.

Как говорится в официальном заявлении, в России будут доступны кроссоверы L6, L7 и L9. В продажу все три машины поступят после того как получат одобрение типа транспортного средства, так называемое ОТТС.

Завершение сертификации и старт продаж автомобилей Lixiang запланированы на октябрь-декабрь нынешнего года. К тому времени как раз в российских регионах будет сформирована дилерская сеть бренда.

По сведениям «Автостата», за прошлый год в России было продано 24 тысячи автомобилей Lixiang, ввезенных в страну по схеме параллельного импорта. Это один из самых высоких показателей в премиум-сегменте отечественного рынка.

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