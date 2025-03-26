Как избежать ошибок при оплате за автомобиль с пробегом: 6 советов экспертов СберАвто

Перевод средств за автомобиль из рук в руки требует осторожности и внимательности.

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При покупке машины с пробегом нужно не только внимательно проверить её техническое состояние и юридическую чистоту, но и позаботиться о безопасности финансовой сделки. Ошибки при проведении оплаты могут привести к неприятным последствиям и судебным разбирательствам, особенно если вы столкнулись с мошенниками. Эксперты СберАвто, сервиса для покупки, обслуживания и продажи авто (входит в экосистему Сбера для автолюбителей), перечислили распространённые ошибки при расчете за подержанный автомобиль и рассказали, как их избежать.

Одна из самых грубых распространённых ошибок покупателя б/у автомобиля — оплата без договора. В случае отмены сделки вернуть деньги бывает весьма проблематично. Поэтому перед любыми расчетами обязательно подписывайте договор с указанием точной суммы и способа оплаты; Любая оплата, включая авансовый платёж, должна фиксироваться по факту в договоре или расписке. Без этих подтверждающих документов будет сложно доказать факт передачи денежных средств, если возникнут разногласия с продавцом автомобиля. Деньги лучше отправлять только владельцу автомобиля. Если он попросил перевести на карту родственника или третьего лица, то, может быть, этот человек пытается скрыть следы сделки. И назначении платежа обязательно указывайте «Оплата по договору купли-продажи (модель, VIN)». Не забудьте также проверить данные паспорта продавца с ПТС и СТС; При оплате наличными есть риск получить на сдачу поддельные купюры. Так что лучше передавайте средства без необходимости сдачи или проводите оплату в банке, где можно сразу зачислить деньги на счёт продавца и проверить подлинность банкнот. Нечистые на руку продавцы могут давить на покупателя, требуя срочного перевода денег и утверждая, на машину уже есть другой покупатель. Спешка с оплатой, в свою очередь, может привести к невнимательности и ошибкам в переводе денег. Самый безопасный способ — безналичный расчёт через специализированные сервисы, которые перечисляют деньги продавцу только после выполнения всех условий сделки. Среди пользователей экосистемы Сбера для автолюбителей очень востребован сервис «Безопасная сделка». Похожая по принципу работы услуга есть и в СберАвто – ею удобно пользоваться, если сделка по покупке проходит с помощью этого сервиса.

СберАвто — сервис для покупки, обслуживания и продажи авто. Он входит в экосистему Сбера для автолюбителей.

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