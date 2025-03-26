От Leaf до Micra: Nissan показал четыре новинки

Японская компания готовит одну совершенно новую модель и три модификации популярных автомобилей.

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Концерн Nissan Motor переживает тяжёлые времена: падение продаж, финансовые проблемы, провал переговоров о слиянии с Honda и отставка генерального директора. Однако «японцы» не унывают и с оптимизмом смотрят в будущее. В среду, 26 марта, они анонсировали целый ряд новинок и обновлений модельного ряда на ближайшие несколько лет.

Одна из главных новинок — популярный в России батарейный Leaf. «Электричка» третьего поколения не только получила новую, 800-вольтовую архитектуру CMF-EV, и сменила кузов. Теперь Leaf – просторный семейный кроссовер, а не хэтчбек. В продажу бестселлер Nissan в новом обличии поступит до конца текущего года.

Среди других новинок со знакомыми именем — Qashqai и Juke. Первый получит гибридную силовую установку e-Power с ДВС в качестве генератора второй впервые получит полностью электрическую модификацию. Дебют обоих мини-кроссоверов нового поколения состоится после 2025 года.

Абсолютно моделью Nissan станет электрический хэтчбек Micra. Машина построена на «тележке» AmpR, которая используется на Renault R5, и на одном заряде проезжает до 400 км. Других технических подробностей пока нет, но ждать новой информации придётся недолго, потому премьера Micra запланирована уже на нынешний год.

«Могу заверить наших страстных поклонников и преданных владельцев по всему миру, что это только начало захватывающего путешествия впереди», — прокомментировал новый босс Nissan Иван Эспиноза грядущее пополнение модельного ряда.

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