В Ford придумали фейковую коробку передач для электромобилей

Рычаг на центральной консоли даже имеет некоторый функционал.

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Водители-энтузиасты часто жалуются на нехватку звука двигателя и ощущений от смены передач при управлении электромобилем. Девайсы, имитирующие привычное звучание мотора, уже есть на многих серийных машинах на батареях, на очереди – коробка передач. Как раз такое решение на днях запатентовал американский концерн Ford, сообщает TopGear.

Патент «фордовцев» не подразумевает изменение конструкции типичной для электрокара одноступенчатой трансмиссии, однако рычаг на центральной консоли будет самый что ни на есть настоящий. Перемещается ручка по обычной схеме для механической коробки передач — вверх и вниз, вправо, влево.

Более того, каждая выбранная «передача» — это отдельный режим мощности силовой установки, который задаётся электроникой. Переключение сопровождается искусственной вибрацией и звуком из динамиков, характерным при смене передаче на машины с обычным ДВС.

Ford не первый в мире автопроизводитель, который подумывает над созданием имитации коробки передач для «электричек». Подобная разработка есть в планах Toyota, а Hyundai ещё в октябре 2023 года оборудовала электрический Ioniq 5 фейковой роботизированной КПП на 8 ступеней.

Пустит ли Ford свой патент в производство по примеру Hyundai, покажет время. Пока эта концепция существует только на бумаге.

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