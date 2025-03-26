Peugeot возрождает легендарный бренд GTI

Линейка «горячих» хэтчбеков возвращается.

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Компания Peugeot впервые за четыре года выпустит спортивный хэтчбек с приставкой GTi. Первой и пока единственной моделью в «заряженной» линейке станет электрический e-208.

Как рассказал новый руководитель французского концерна Ален Фейви в беседе с AutoCar, возрождение спортивной гаммы автомобилей поспособствует укреплению имиджа компании.

«Мы хотим, чтобы наши машины вызывали незабываемые ощущения у водителя и пассажиров, и поэтому решили возродить GTi», — заявил топ-менеджер.

Предполагается, что оборудоваться e-208 GTI будет силовой установкой на 237 л.с., как и соплатформенный Abarth 600e. Динамика разгона до «сотни» — около 6 секунд.

Фейви добавил, что, возможно, в дальнейшем в семействе GTI появится и бензиновый 208, если будет запрос со стороны покупателей. Прямо сейчас у французской компании таких планов нет.

Линейка GTi существовала с 1979 по 2021 год. Последней на данный момент моделью с этой приставкой стал «хот-хэтч» Peugeot 308.

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