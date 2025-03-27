Трамп утвердил 25-процентные пошлины на ввоз автомобилей

Акции некоторых автопроизводителей упали более чем на 5% на фоне решения президента США.

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Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 25-процентных пошлин на импорт автомобилей и комплектующих, передаёт Bloomberg.

Новые тарифы вступят в силу 3 апреля текущего года и будут распространяться на легковые и грузовые машины, выпускаемые за пределами Штатов. Не позднее 3 мая в силу вступят и пошлины на импорт двигателей, коробок передач и электрических компонентов.

Под новые тарифы попадут автопроизводители, поставщики и ритейлеры из стран, имеющих соглашение о свободной торговле с США. В этом списке находятся Мексика, Канада, Южная Корея, Австралия, Сингапур, Перу и ряд других государств.

«Мы будем взимать за ведение бизнеса в США — за то, что эти страны отнимают у нас рабочие места, отнимают наше богатство», — прокомментировал Трамп на выступлении в Белом Доме в среду, подчеркнув, что тарифы будут постоянными и исключения для отдельных компаний не планируются.

На фоне этого заявления президента США акции General Motors, Ford и Stellantis упали более чем на 5%. Снизились на бирже и котировки азиатских компаний, включая Toyota, с заводов в Мексике и Канаде поставляются автомобили в Штаты.

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