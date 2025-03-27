Эксклюзивный универсал Aston Martin выставили на продажу

Машина выпущена в 2013 году в единственном экземпляре.

© Dore & Rees

В ближайшие выходные с молотка уйдёт уникальный автомобиль Aston Martin Bertone Jet 2+2. Универсал, построенный на базе четырёхдверки Rapide, был выпущен в 2013 году в единственном экземпляре, говорится на сайте аукционного дома Dore and Rees.

От базовой модели Jet 2+2 отличается удлинённым кузовом и крышей с модернизированными задними стойками, а также пятой дверью вместо крышки багажника. Фактически спортбэк Rapide превратили в универсал. Кроме того, был изменён салон: итальянские тюнеры добавили в интерьер отделку из дуба, сделали двухпанельную панорамную крышу с электрохромным стеклом и добавили задним сиденьям кнопку складывания.

Под капотом — стандартный 6,0-литровый атмосферник V12, выдающий 476 л.с. и 600 Н·м. С 0 до 100 км/ч универсал разгоняется за 5,3 секунды. Пробег машины составляет 39 тысяч км.

Всего планировалось выпустить десять таких автомобилей в честь 60-летия сотрудничества Aston Martin и тюнинг-ателье Bertone. Но вышло так, что первый Jet 2+2 оказался единственным. В июле 2014 года Bertone было признано банкротом.

Неизвестно, сколько денег планируют выручить организаторы торгов. Но очевидно, что стоимость будет немаленькая. В 2020 году Aston Martin Bertone Jet 2+2 предлагался на аукционе за $1 млн или 84 млн рублей.

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