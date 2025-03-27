В Санкт-Петербурге наладят сборку кроссоверов Jaecoo

На конвейер встанут паркетники J7 и J8.

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Бывший автозавод General Motors в Санкт-Петербурге будет выпускать кроссоверы Jaecoo J7 и J8. Об этом сообщила газета «Фонтанка» со ссылкой на источники, знакомые с планами нынешних владельцев предприятия.

Площадка GM в Шушарах простаивает с 2015 года, когда американская компания свернула свой бизнес в России. В 2020-м предприятие перешло под контроль Hyundai, но производство налажено не было. С 2024-го завод принадлежит компании «Арт-Финанс», входящей в состав AGR Automotive Group (АГР), и сейчас готовится к перезапуску.

«Первыми моделями станут два кроссовера под брендом Solaris, которые будут адаптацией моделей Jaecoo — J7 и J8», — рассказала «Фонтанка».

Бренд Solaris принадлежит AGR. Под этой маркой на другом петербургском автозаводе компании, в Каменке, собираются автомобили Hyuidai из машинокомплектов, которые остались после ухода «корейцев» из России.

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