Продажи Lada Niva Sport начнутся в день рождения «Нивы»

Старт продаж «заряженной» Lada Niva состоится 5 апреля.

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Российский внедорожник Lava Niva Sport с форсированным мотором и спортивным обвесом появится в продаже уже на следующей неделе. Об этом стало известно телеграм-каналу «Автотопок».

На конвейер «заряженная» Niva встала ещё в конце декабря прошлого года. Машина построена подразделением «Лада Спорт», в порфолио которого есть в том числе гоночные автомобили для Российской серии кольцевых гонок (РСКГ) и ралли-марафона «Шёлковый путь».

«Дилерам АвтоВАЗа назвали дату старта продаж модели «Нива Спорт»: 5 апреля, в день рождения «Нивы», — рассказал источник.

Помимо кузова с воздухозаборниками на капоте и расширителей колесных арок, спортивная модификация отличается усиленной подвеской и широкими вездеходными шинами. Под капотом — 1,6-литровый атмосферный двигатель мощностью 122 л.с., работающий в связке с 5-скоростной «механикой».

Ориентировочная стоимость Lava Niva Sport — от 1,8 до 2,5 млн рублей.

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