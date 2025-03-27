Nissan открыт для возобновления переговоров о слиянии с Honda

Новый глава компании не против новой попытки объединиться с крупнейшим японским автопроизводителем.

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Новый генеральный директор Nissan Иван Эспиноса намекнул, что японский концерн готов возобновить диалог о слиянии с Honda. Но формат сотрудничества должен соответствовать интересам компании из Иокогамы, отметил топ-менеджер.

С декабря по февраль включительно два японские автокомпании обсуждали условия объединения в один концерн. Их альянс мог стать одним из самых крупных в мировом автопроме, но сделка сорвалась. Считается, что стороны не сошлись по условиям из-за жесткой позиции предшественника Эспиносы, Макото Учиды.

На встрече с журналистами мексиканский менеджер ответил о восстановлении связей с «хондовцами» и перспективах нового диалога о слиянии.

«Nissan никогда не прекращал общаться с Honda, ведь у нас много совместных проектов. Мы контактируем каждую неделю Скажу так, мы открыты для партнёрства — с Honda или другой компанией при условии, что это сотрудничество пойдёт нам на пользу. Форма и масштаб сотрудничества могут самыми разными», — приводит слова Эспиносы портал InsideEV.

На должность генерального директора Nissan 46-летний Эспиноса официального вступит 1 апреля.