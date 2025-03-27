Автоматический штраф и 60 минут на анализы: в России изменятся правила проверки пьяных водителей

Новый регламент проверки водителей на алкоголь и наркотики заработает с 1 сентября, если будет одобрен.

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Осенью 2025 года в России может вступить в силу новый порядок проведения медицинского освидетельствования автомобилистов на опьянение. Соответствующий проект приказа Минздрава РФ размещён в реестре нормативных правовых актов.

Основные поправки:

Если от водителя не пахнет алкоголем, у него не нарушены координация и речь, а алкотестер ничего не показал, то дополнительное освидетельствование в медицинском учреждении не требуется. Максимальный временной интервал между обязательными проверками на алкотестере увеличен с 20 до 25 минут. На сдачу анализа мочи должно быть отведено не более 60 минут. При нарушении этого лимита водителю придётся сдать кровь на анализ. Водитель должен обязательно подписать соглашение о направлении на дополнительные анализы. Если проверяемый откажется от визита в медицинское учреждение, то получит от инспектора справку о несогласии и будет автоматически признан виновным. Штраф за управление автомобилем в нетрезвом виде — 45 тысяч рублей или лишение прав на срок от 1,5 года до 2 лет. При ДТП сотрудники скорой помощи будут брать биологические материалы (мочу и кровь) у всех участников происшествия. Проба опечатывается и в течение недели хранится в медицинском учреждении. При необходимости эти биологические объекты берутся на исследование Обновлен список наркотических средств и психотропных веществ, на которые проверяются водители. В частности, в этот список включен мефедрон.

Документ прошел стадию публичного обсуждения и теперь направлен на так называемую оценку регулирующего воздействия (ОРВ), в ходе которой эксперты изучат экономическое и социальное влияние поправок.

В случае одобрения новые правила проверки пьяных водителей вступят в силу с 1 сентября 2025-го и будут действовать до 1 сентября 2031-го.

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