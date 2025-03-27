BYD назвал дату запуска сети сверхбыстрых электрозаправок

Первые 500 инновационных зарядных станций скоро будут запущены в эксплуатацию.

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Китайский технологический конгломерат BYD готовится к развертыванию сети электрических станций, на которых можно будет зарядить электромобиль так же быстро, как обычный автомобиль на АЗС. Первые пункты с инновационной платформой откроются в Китае уже в апреле, заявил генеральный менеджер компании Ли Юньфэй.

С помощью сверхбыстрой зарядки BYD пополнить запас электроэнергии на электромобиле или гибриде на дистанцию 400 км можно буквально за пару минут. Мощность зарядного устройства почти в три раза превышает большинство современных аналогов.

«Некоторые до сих пор не верят, что у нас есть такая технология. Но это стиль BYD — массовый выпуск сразу после премьеры. Первые 500 зарядных станций будут запущены в эксплуатацию уже в апреле», — приводит слова генерального директора издание CarNewsChina.

Инновационные электрозаправки будут оборудованы накопителями энергии. Так что выдавать обещанную производителем мощность зарядки в 1000 кВт станции смогут даже в регионах, где не хватает электричества.

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