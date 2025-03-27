Презентация Geely EX5 в России

Компания Geely представила переднеприводный электрический кроссовер EX5 для российского рынка. Онлайн-презентация первой батарейной машины китайского бренда в нашей стране состоялась в четверг вечером, 27 марта.

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EX5 относится к кроссоверам сегмента «С+». Автомобиль имеет длину 4615 мм и колёсную базу в 2750 мм. По габаритам электрический паркетник сопоставим со своим бензиновым собратом Geely Atlas. Однако построен EX5 на новой модульной архитектуре GEEA 3.0, предназначенной специально для электромобилей.

Единственный электромотор, расположенный на передней оси, выдаёт 218 л.с. или 660 кВт. Первую «сотню» EX5 развивает всего за 6,9 секунды, несмотря на солидную массу 1840 кг.

Литий-железо-фосфатный аккумулятор обеспечивает запас хода до 430 км и работает эффективно даже при морозе минус 30 градусов. Ресурс батареи — 1 млн км или 3,5 тысячи циклов полной зарядки, которых хватит на 10 лет ежедневной зарядки с 0% до 100%

Доступен электрический кроссовер в двух вариантах оснащения. В начальную комплектацию входят 18-дюймовые легкосплавные колесные диски, светодиодная оптика, а также климат-контроль, круиз-контроль, система камер кругового обзора, задние датчики парковки, датчики дождя, аудиосистема с шестью динамиками,

Старшее исполнение отличается 19-дюймовыми легкосплавными колесными дисками, системой интеллектуального управления дальним светом фар, панорамной крышей с люком, электроприводом двери багажника, атмосферной подсветкой салона, проекционным дисплеем и адаптивным круиз-контролем. Имеются также передние датчики парковки, а передние кресла получили функции вентиляции и массажа. Кроме того, для сиденья водителя предусмотрена функция памяти настроек.

Стоимость батарейной машины в стандартной комплектации Pro составляет 4 099 990 рублей. Топовый вариант Max на 300 тысяч дороже — 4 399 990 рублей.

EX5 — седьмая модель в российской линейке после кроссоверов Emgrand, Preface, Coolray, Cityray, Altlas и Okavango.

Мал «золотник», да дорог: тест-драйв кроссовера Geely Coolray