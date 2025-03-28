Chevrolet запретит перепродавать новый Corvette ZR1

В случае продажи автовладелец лишится не только гарантии.

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Американская компания Chevrolet обяжет покупателей своего нового суперкара Corvette ZR1 подписать документ, запрещающий перепродажу автомобилей в течение 12 месяцев после приобретения. Несоблюдение этого условия грозит серьёзными последствиями, сообщает Motor1 со ссылкой на соответствующий документ.

Автовладелец автоматически лишится возможности оформлять предзаказы на будущие модели компании, включая Chevrolet Corvette. Кроме того, перестанет действовать гарантия на купленный автомобиль, то есть в случае поломки дорогостоящего ZR1 новый владелец будет вынужден оплатить ремонт из своего кармана.

Такие жёсткие меры в Chevrolet объясняют тем, что 1064-сильный суперкар пользуется большим спросом, а его тираж ограничен: в 2025 году будет выпущено всего 400-500 экземпляров. Следовательно, велик риск, что среди потенциальных клиентов найдут спекулянты, желающие приобрести машину с одной целью — перепродать подороже. Ограничение на продажу действует и при покупке Corvette Z06 и E-Ray, но там срок составляет полгода.

Стоимость Chevrolet Corvette ZR1 в зависимости от комплектации составляет $174-184 тысяч или 17,7-18,8 млн рублей по текущему обменному курсу.

Первый Chevrolet Corvette ZR1 нового поколения продан за $3,7 млн