Range Rover SV побил рекорд круга на трассе Формулы-1

Sport SV подтвердил звание самого мощного и быстрого Range Rover в истории.

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Уникальный Range Rover Sport SV установил рекорд круга на трассе Яс-Марина в Абу-Даби, ежегодно принимающей этап чемпионата мира Формулы-1. Ни один другой внедорожник и серийная четырехдверка не ездили так быстро по треку на искусственном острове Яс, сообщили в пресс-службе ближневосточного подразделения Range Rover.

Автомобиль под управлением Саида Аль Мехайри, успешного гонщика из ОАЭ, преодолел 5,8-километровое кольцо за 2 минуты и 20,405 секунды. Это всего на четыре секунды медленнее Renault Clio Cup в гоночной конфигурации, при том что внедорожник не был модернизирован и максимум получил специальные шины Michelin Pilot Sport All-Season 4.

Range Rover Sport SV был впервые выпущен два года назад в качестве преемника самого быстрого на тот момент серийного Range Rover, Sport SVR 2015 года. Под капотом установлен 4,4-литровый V8 с двойным турбонаддувом от BMW X5 M и «мягким» гибридом, помогающим на разгоне и подъёме в гору. Агрегат, стыкующийся с 8-ступенчатым «автоматом», выдаёт 626 л.с. и 800 Н⋅м при 5855 об/мин. До «сотни» полноприводный внедорожник разгоняется всего за 3,6 секунды и развивает максимальную скорость в 290 км/ч, и это при весе почти в три тонны!

Стоимость Sport SV — от $180 тысяч или 15 млн рублей. Т.е. самый быстрый в истории Range Rover находится в одном ценовом сегменте с такими роскошными кроссоверами, как Bentley Bentayga, Aston Martin DBX и Lamborghini Urus.

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