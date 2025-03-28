Обновленный Porsche Taycan: больше запаса хода и круиз-контроль

Семейство электрических автомобилей Porshe получил ряд новинок.

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Немецкая компания Porsche обновила линейку электромобилей Taycan, выпускаемых с 2019 года. Младшие модели стали дальнобойнее, а старшие теперь имеют дополнительные технические функции, сообщает Top Gear.

Главное новшество — теперь даже базовые Taycan и Taycan 4S получили крупную тяговую батарею Performance Plus, которой раньше оснащались только топовые модели. Ёмкость аккумулятора — 105 кВт·ч против 89 кВт·ч в предыдущей модификации. Эта батарея обеспечивает запас хода до 675 км, что на 80 км больше, чем можно было проехать с аккумулятором меньшего размера.

Есть и другие обновки по технической части. Немецкий автопроизводитель добавил адаптивный круиз-контроль и помощь при смене полосы движения во все модели Taycan. Версии GTS и Turbo также обзавелись функцией подруливания задних колёс и адаптивным усилителем руля Power Steering Plus.

Доплата за большую батарею и активные системы безопасности составляет $10 320 (864 тысячи рублей), а набор обновлений для старших версий обойдётся в $4644 (399 тысяч рублей). Ценник на самую доступную модель Porsche Taycan начинается от $113 778 или 9,5 млн рублей.

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