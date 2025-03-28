Три внедорожника Honda подвесили на кране

Японский автопроизводитель провёл необычный эксперимент.

© Honda

Компания Honda доказала на практике прочность внедорожника Passport, а точнее, некоторых элементов конструкции кузова. Три автомобиля объединили в одну связку общим весом 6,5 тонны и подняли друг за другом на кране на 30 метров, сопоставимые с высотой 10-этажного дома.

Целью уникального теста было доказать прочность фаркопов и буксировочных проушин на Passport в улучшенной внедорожной версии TrailSport. Эти буксировочные устройства выполнены из чугуна и способны выдерживать нагрузку, вдвое превышающую вес автомобиля. Учитывая общий вес сцепки и успешный результат эксперимента, внедорожник даже превзошёл эту норму в полтора раза.

Видео с уникальным экспериментом опубликовано на официальном Youtube-канале Honda. Помимо высокой прочности сцепных устройств, компания рассказала в ролике о повышенной жёсткости кузова Passport и защитных пластинах на днище, в том числе в районе топливного бака.

Honda представила кроссовер Passport четвёртого поколения