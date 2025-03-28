Мировое производство Toyota вышло в плюс после кризиса в 2024 году

Японский автопроизводитель преодолел проблемы с выпуском машин.

© Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Автоконцерн Toyota восстанавливает позиции на мировом рынке после непростого 2024 года. В феврале производство автомобилей японской компании второй месяц подряд вышло в плюс, сообщает Reuters.

Крупнейший в мире автопроизводитель в последний месяц зимы выпустил 779,7 тысяч машин, что на 6% больше относительно февраля 2024 года. Схожий показатель, +6%, был и в январе — 781,7 тысяч единиц.

Такой рост весьма примечателен, так как ранее доля японского автогиганта в мировом автопроме падала десять месяцев подряд и по итогам всего 2024 года сократилась примерно на 5% — до 8,75 млн автомобилей.

Основной причиной такого спада был скандал с сертификацией машин Toyota в Японии. Из-за подозрений в подделке результатов сертификационных испытаний компания на несколько месяцев приостановила выпуск ряда моделей, таких как Corolla Fielder, Corolla Axio и Yaris Cross. Только в июне глобальное производство упало на 13%, на 12,6% компания ушла в минус в августе и на 8% — в сентябре.

Сейчас Toyota решила проблемы с сертификацией и восстановила прежний объём выпуска, о чём в том числе свидетельствует рост внутреннего производства на 16% в феврале.

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