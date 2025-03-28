Бюджетный спорткар Nissan 400Z превратили в устрашающий бэтмобиль

400-сильный автомобиль изменился до неузнаваемости.

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Японское тюнинг-ателье Liberty Walk посчитало, что доступному заднеприводному Nissan 400Z с «турбошестёркой» под капотом не хватает «злости». Дизайнеры взяли новый спорткар и облачили его в радикально новый обвес, превратив наследника легендарного Nissan 350Z в подобие бэтмобиля.

Как рассказал Top Gear, 400Z получил новый задний диффузор, задний спойлер в стиле ducktail («утиный хвост»), 18-дюймовые литые диски и выхлопные патрубки с регулируемыми электрическими заслонками, позволяющими менять звучание выхлопа. Благодаря расширению колесных арок спорткар стал намного больше в размерах, а за счёт установки пневподвески превратился в «лоурайдер» — настолько низкий теперь дорожный просвет у 400Z.

Для большей агрессивности 400Z окрасили в глянцевый чёрный цвет, который ещё сильнее роднит спорткар с бэтмобилем.

Техническую «начинку» тюнеры не стали трогать. Под капотом 400Z остался твин-турбо 3,0 V6, выдающий 400 л. с. и 474 Н·м. Коробка передач — классический 7-ступенчатый «автомат».

Сколько стоит тюнинговый Nissan 400Z, в Liberty Walk не уточняют. Ценник на базовую модель — $40 000, что составляет 3,3 млн рублей по сегодняшнему курсу.

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