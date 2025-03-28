Преемника одной из самых красивых машин Ferrari покажут 1 июля

В Маранелло определились с датой презентации Roma M.

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Итальянский автопроизводитель Ferrari анонсировал дату мировой премьеры своего нового суперкара Roma M. Преемник двухдверного спорткупе будет представлен 1 июля в Амальфи, приморском городке в Апеннинах, сообщает Autoevolution.

Подробностей о программе и формате презентации пока нет, но зато есть некоторые инсайды по поводу самой новинки. Roma M получила элементы дизайна от Ferrari F80 и 12Cilindri, но по форме кузова напоминает своего предшественника Roma.

Как и Ferrari 296 GTB, Roma M получит подключаемую гибридную силовую установку, но с 3,9-литровым бензиновым V8 вместо 3,0 V6. За переключение передач отвечает 8-ступенчатая роботизированная коробка передач.

Спортивное купе Romа, названное в честь столицы Италии, выпускалось с 2019 по 2024 годы. В ходе своего жизненного цикла автомобиль удостоился нескольких дизайнерских наград за свой элегантный внешний вид, таких как Car Design Award-2020, Esquire Car Awards-2021, Red Dot-2023.

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