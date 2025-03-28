Эксперты СберАвто назвали главные опасности для автомобиля весной

Весеннее потепление таит в себе немало проблем для автомобилистов.

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Переменчивая погода, лужи на дорогах и смена шин могут доставить немало хлопот автолюбителю весной — вплоть до ухудшения управляемости машины и поломки в самый неподходящий момент. Эксперты СберАвто, сервиса для покупки, обслуживания и продажи авто (входит в экосистему Сбера для автолюбителей) перечислили основные проблемы, с которыми чаще всего сталкиваются водители в это время года, и рассказали, как их избежать.

Многие водители не спешат менять шины вплоть до майских праздников. Но при езде на зимних покрышках в тёплую погоду ухудшается управляемость, увеличивается тормозной путь и портится структура шин. Оптимальное время для перехода на летнюю резину — период со среднесуточной температурой в +5…7°C. Записаться на шиномонтаж теперь можно и через СберАвто. После таяния снега дороги нередко покрыты лужами, под которыми могут скрываться глубокие ямы. Попадание в такие участки может привести к повреждению подвески, дисков и шин, а также к нарушению геометрии колёс. Рекомендуется снижать скорость на подозрительных участках дороги и избегать глубоких луж. Даже после окончания холодов на дорогах может оставаться смесь реагентов и песка, которые разъедают металл. Поэтому важно регулярно и тщательно промывать нижнюю часть машины и колёсные арки, чтобы предотвратить коррозию Весной в воздухе повышается содержание пыли и пыльцы. При загрязненном воздушном фильтре ухудшается работа мотора и качество воздуха в салоне. Замену фильтра лучше провести заранее — особенно если автомобиль после зимы не проходил техобслуживание или эксплуатировался в городе с крупными промышленными объектами.

Весна – сложное время года для автомобилистов, которое таит немало рисков для транспортного средства. Но если придерживаться вышеперечисленных советов, то можно свести эти риски к минимуму.

СберАвто — сервис для покупки, обслуживания и продажи авто. Он входит в экосистему Сбера для автолюбителей.

В каких случаях обязательно нужно менять моторное масло весной