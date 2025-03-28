Представлен футуристичный внедорожник Jetour Traveller Interstellar Guardian

Спецверсия получила название «Межгалактический защитник».

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Китайский бренд Jetour удивил специальной модификацией внедорожника Traveller. Автомобиль Interstellar Guardian сочетает в себе стилистику хардкорного внедорожника и дизайн в духе научной фантастики, сообщает CarNewsChina.

Главное отличие «Межгалактического защитника» от обычного «Путешественника» — футуристическая внешность: новая решетка радиатора, фары, литые диски в стиле истребителей и полупрозрачная крышка бензобака. По бокам кузова размещены съемные лестницы, а сзади установлен ящик с инструментами, стилизованный под колпак с запаской.

В движение автомобиль приводит 2,0-литровый турбодвигатель на 254 л.с. и 390 Нм крутящего момента, работающий в связке с 7-ступенчатым «роботом». Этим силовым агрегатом оснащается и стандартный Traveller. Но зато Interstellar Guardian получил интеллектуальную систему полного привода Full-Auto Smart 4WD. Также на выбор доступны семь режимов езды, включая интеллектуальный «x mode», который сам адаптируется к дорожному покрытию, причем всего за 0,15 секунды.

Суббренд Chery обещает, что кастомизировать машину на любой вкус. Например, на крышу можно установить алюминиевые рейлинги для палатки или какого-либо груза, предусмотрены крепления для установки дополнительной оптики.

Предзаказы на спецверсию Jetour Traveller уже открыты. Поставки первым клиентам запланированы на третий квартал 2025 года. Стоимость автомобиля — 205 900 юаней или 2,3 млн рублей.

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