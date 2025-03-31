200 марок и 3000 моделей: в России подсчитали все легковые автомобили
Почти четверть российского автопарка занимают машины АвтоВАЗа.
В России насчитывается 47,5 млн легковых автомобилей, согласно данным на начало 2025 года. Об этом рассказал в своём телеграм-канале директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.
В общей сложности на учёте в ГАИ стоят машины 200 марок и более 3000 разных моделей. Самым популярным автобрендом в нашей стране является Lada с численностью около 8 млн машин и 22,3% долей в автопарке. Следом идёт корейская Kia — 2,5 млн или 7,4%. Примерно такой же показатель у японской Toyota и другой южнокорейской марки Hyundai.
Топ-10 автобрендов по численности в российском автопарке
- Lada — 22,3%;
- Kia — 7,4%;
- Toyota — 7,3%;
- Hyundai — 7,2%;
- Renault — 6,1%
- Nissan — 4,8%
- Chevrolet — 4,5%;
- Volkswagen — 4,2%;
- Ford — 3,2%;
- Skoda — 2,9%.
Наиболее популярные среди россиян китайские бренды Chery Geely и Haval занимают от 1 до 1,5% отечественного автопарка. Это сопоставимый показатель с японской Honda и немецкой Mercedes-Benz, доля которых составляет 1,6%. Общая численность «китайцев» в нашей стране достигла 6,6%
Более 86,4% всего российского автопарка занимают автомобили не старше 20 лет — 2005-2024 годов выпуска.
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