200 марок и 3000 моделей: в России подсчитали все легковые автомобили

Почти четверть российского автопарка занимают машины АвтоВАЗа.

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В России насчитывается 47,5 млн легковых автомобилей, согласно данным на начало 2025 года. Об этом рассказал в своём телеграм-канале директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

В общей сложности на учёте в ГАИ стоят машины 200 марок и более 3000 разных моделей. Самым популярным автобрендом в нашей стране является Lada с численностью около 8 млн машин и 22,3% долей в автопарке. Следом идёт корейская Kia — 2,5 млн или 7,4%. Примерно такой же показатель у японской Toyota и другой южнокорейской марки Hyundai.

Топ-10 автобрендов по численности в российском автопарке

Lada — 22,3%; Kia — 7,4%; Toyota — 7,3%; Hyundai — 7,2%; Renault — 6,1% Nissan — 4,8% Chevrolet — 4,5%; Volkswagen — 4,2%; Ford — 3,2%; Skoda — 2,9%.

Наиболее популярные среди россиян китайские бренды Chery Geely и Haval занимают от 1 до 1,5% отечественного автопарка. Это сопоставимый показатель с японской Honda и немецкой Mercedes-Benz, доля которых составляет 1,6%. Общая численность «китайцев» в нашей стране достигла 6,6%

Более 86,4% всего российского автопарка занимают автомобили не старше 20 лет — 2005-2024 годов выпуска.

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