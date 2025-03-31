Xiaomi SU7 Ultra побил McLaren P1 и Lamborghini Huracan на треке

Китайский суперседан обновил рекорд круга на очередной гоночной трассе.

© Xiaomi

Электрический седан Xiaomi SU7 Ultra оказался быстрее именитых европейских суперкаров. Серийный автомобиль установил новый рекорд круга на международном автодроме Чжэцзян в китайском Шаосине, передаёт BitAuto.

«Заряженная» версия Xiaomi SU7 проехала 3,2-километровое кольцо за 1 минуту 32,616 секунды. Для сравнения, McLaren P1 отметился на этом треке результатом 1.33,94, а Lamborghini Huracan STO и вовсе был на 2,5 секунды медленнее — 1.35,0. До абсолютного достижения, правда, далеко: в июле 2021 года гиперкар Nio EP9 установил планку 1.26,18.

Рекорд круга на треке в Чжэцзяне — далеко не первое достижение 1548-сильного электрокара Xiaomi SU7 Ultra. Ранее спортивный седан установил быстрейшее время в категории серийных «четырёхдверок» на трассах в Шанхае и Чэнду, а также на легендарном Нордшляйфе.

Xiaomi SU7 Ultra произвел фурор в Китае: 10 тысяч предзаказов за два часа