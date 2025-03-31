Xiaomi SU7 Ultra побил McLaren P1 и Lamborghini Huracan на треке
Китайский суперседан обновил рекорд круга на очередной гоночной трассе.
Электрический седан Xiaomi SU7 Ultra оказался быстрее именитых европейских суперкаров. Серийный автомобиль установил новый рекорд круга на международном автодроме Чжэцзян в китайском Шаосине, передаёт BitAuto.
«Заряженная» версия Xiaomi SU7 проехала 3,2-километровое кольцо за 1 минуту 32,616 секунды. Для сравнения, McLaren P1 отметился на этом треке результатом 1.33,94, а Lamborghini Huracan STO и вовсе был на 2,5 секунды медленнее — 1.35,0. До абсолютного достижения, правда, далеко: в июле 2021 года гиперкар Nio EP9 установил планку 1.26,18.
Рекорд круга на треке в Чжэцзяне — далеко не первое достижение 1548-сильного электрокара Xiaomi SU7 Ultra. Ранее спортивный седан установил быстрейшее время в категории серийных «четырёхдверок» на трассах в Шанхае и Чэнду, а также на легендарном Нордшляйфе.
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