Top Gear попробует установить рекорд на бездорожье

Команда британского автомобильного журнала нацелена на рекорд по дальности пробега.

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Популярная автомобильная передача Top Gear была закрыта в ноябре 2023 года, но одноимённый журнал живёт и здравствует и даже готовится установить достижение для Книги рекордов Гиннесса. Издание в ближайшие дни проведёт уникальную экспедицию по дорогам ЮАР и Намибии, сообщает Motor1.

Длина маршрута составит 1000 км. В чём сложность? Вся дистанция пройдёт по бездорожью. Участникам автопробега предстоит преодолеть горную и пустынную местность в самых отдаленных уголках африканского континента, где и населения практически нет.

Поедет экспедиция на пикапах Nissan Navara, модернизированных австралийским тюнинг-ателье Premcar. Модификация под названием Navara Warrior имеет увеличенный на 40 мм дорожный просвет, улучшенные амортизаторы, широкие внедорожные шины, увеличенную колесную базу и каркас безопасности. Под капотом — 2,5-литровым дизельный двигатель, выдающий 190 л.с. и работающий в паре с 7-ступенчатым «автоматом».

Если всё пройдёт хорошо, то 4 апреля команда Top Gear финиширует на побережье Атлантического океана. Достижение будет зафиксировано как новый мировой рекорд по дальности хода по чистому бездорожью.

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