Названы автоконцерны, по которым сильнее всего ударят пошлины Трампа

Больше всех от 25-процентных тарифов пострадают компании со слабой степенью локализации.

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Несколько японских и европейских автопроизводителей получат серьёзный удар по своему бизнесу в США после вступления в силу новых пошлин на ввоз машин в страну, сообщает Motor1.

26 марта президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп анонсировал, что с 3 апреля будут действовать 25-процентные тарифы на импортные машины из-за границы. Автопроизводители и поставщики будут вынуждены платить налог в виде четверти от стоимости машины и деталей, что приведёт к подорожанию транспортных средств.

Как считают эксперты, в выигрыше, кроме местных Tesla и Ford, останется Volkswagen. Электрический кроссовер немецкой компании ID.4 не просто выпускается на заводе в США, но и имеет 75-процентную локализацию. Т.е. VW не придётся платить налог за большинство компонентов и комплектующих.

Сильнее всего пострадают концерны с низким уровнем локализации, такие как Audi, BMW, Lexus, Mazda и Toyota. Некоторые их модели, как Mazda Miata, Subaru BRZ, Hyundai Elantra? Toyota GR86 и GR Corolla, а также BMW M3, Z4 и M8 собираются в США с применением 99% компонентов, ввезенных из-за рубежа.

По данным Reuters, акции Nissan, Toyota и Honda упали на 2,2%, 2,7% и 3,0% соответственно после заявления президента США. Ещё сильнее рухнули в стоимости ценные бумаги корейских Hyundai и Kia — на 4%.

Пошлины Трампа приведут к подорожанию автомобилей в США на 25%