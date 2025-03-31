Volvo отзывает свыше 70 тысяч гибридов после двух случаев возгорания

Под отзыв попали шесть бензино-электрических моделей шведской марки.

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Автомобильная компания Volvo приняла решение отозвать около 73 тысяч гибридных автомобилей в ряде стран, включая США, Германию и Швецию. До устранения проблемы владельцам этих машин не рекомендуется заряжать батарею.

Причина отзыва — риск короткого замыкания в тяговом аккумуляторе и возгорания. В ходе сервисной кампании специалисты Volvo проверят батарею и при обнаружении дефекта заменят её.

Отзыв распространяется практически на все подключаемые гибридные автомобили шведской марки, построенные на платформе Volvo SPA первого поколения. Это модели Volvo S90, S60, V60, XC60, XC90 и V90, выпущенные с 2020 по 2022 годы.

Как говорится в отчёте Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA) в США, зафиксировано два возгорания гибридов Volvo по причине этой неполадки. К счастью, обошлось без пострадавших.

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