Российский авторынок впервые за полтора года покинул топ-5 европейского рейтинга

Впервые за 20 месяцев Россия не попала в пятёрку крупнейших авторынков Европы

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Российский автомобильный рынок выбыл из топ-5 крупнейших в Европе, опустившись с пятого на шестое место по итогам февраля. Такие данные привёл «Автостат» со ссылкой на ежемесячный отчёт Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА).

В последний месяц зимы россияне купили 78 040 новых легковых автомобилей. Это на 24,9% меньше в сравнении с результатами продаж год назад. В европейском рейтинге Россия пропустила вперёд Испанию, которая за один месяц вышла с шестого на четвёртое место с объёмом продаж 90 327 автомобилей (+11%) и обогнала также Великобританию с результатом 84 054 экземпляров.

Лидером февральского рейтинга стала Германия, где продано 203 434 автомобиля. Следом расположились Франция (141 570) и Италия (138 020).

Россия стабильно находилась в пятёрке крупнейших авторынков Европы с июля 2023 года, т.е.19 месяцев подряд. С июля по октябрь прошлого года наша страна была в топ-3 по продажам автомобилей. Причём в августе и октябре российский рынок был вторым, уступив оба раза только Германии.

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