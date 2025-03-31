На автосалоне в Шанхае представят китайский спорткар SC01

Эта машина должна была встать на конвейер ещё в 2023 году.

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Китайский спортивный электромобиль JMEV 01 будет представлен публике 15 апреля. Премьера состоится в рамках шанхайского автосалона, сообщил AutoHome со ссылкой на свои источники в стартапе Small Sports Car, которому принадлежит проект.

Двухдверное купе JMEV 01 было анонсировано ещё три года назад и тогда называлось Small Sports Car SC-01. Изначально запуск машины в серийное производство планировался на 2023-й. Однако проект «забуксовал» и только после прихода нового инвестора, компании JMEV, вышел на финишную прямую. В честь совместного предприятия Jingliang Motors Corporation (JMC) и Renault Group и названа машина.

Серийная модель, как и концепт-кар, имеет плоские светодиодные фары, затемненные задние стойки, создающие эффект «парящей крыши», и круглые задние фонари. Габариты составляют 4106 х 1830 х 1170 мм, расстояние между осями — 2503 мм. Снаряженная масса составляет всего 1365 кг.

В движение машину приводит двухмоторная электрическая установка, выдающая 435 л.с. Привод — полный. Разгон до 100 км/ч занимает всего за 3,9 секунды. При этом запас хода достаточно солидный для электрического спорткара — 520 км.

В салоне, вопреки современным тенденциям, нет тачскрина — центральный экран медиасистемы вообще отсутствует. Зато имеется «ручник», что большая редкость для электромобилей. Круглая приборная панель тоже не перегружена информацией: помимо сведений о скорости машины, оборотах двигателя, количестве топлива в баке, выводятся только данные о работе круиз-контроля и датчиках парковки.

Стоимость китайского спорткара — от 300 000 юаней или 3,4 млн рублей. Сведения по комплектациям, видимо, будут обнародованы на презентации в середине апреля.

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