Aston Martin Valkyrie отобрал у Koenigsegg Jesko рекорд круга Top Gear

Предыдущий рекорд продержался чуть больше трех месяцев.

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В декабре 2024 года 1600-сильный гиперкар Koenigsegg Jesko обновил рекорд круга тестовой трассы Top Gear, на 0,4 секунды опередив Ferrari SF90. Однако держателем этого рекорда шведский спортивный автомобиль был всего несколько месяцев, поскольку теперь его достижение превзошёл Aston Martin Valkyrie.

Под управлением Стига, бессменного пилота-испытателя TopGear, Valkyrie преодолел круг за 1 минуту и 9,6 секунды. Это на 1,3 секунды быстрее результата Koenigsegg Jesko.

Aston Martin Valkyrie оснащается 6,5-литровым атмосферником V12 и электродвигателем. Суммарная отдача силовой установки составляет 1155 л.с. С 0 до 100 км/ч гиперкар разгоняется за 2,6 секунды и развивает максимальную скорость около 400 км/ч.

Рекорд тестового трека Top Gear в абсолюте Стиг установил на болиде Формулы-1 в 2004 году. За рулём Renault R24 он за 59 секунд преодолел круг по кольцу в британском Дансфолде.

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