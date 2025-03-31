Первый в мире самозаряжающийся электромобиль проехал почти 500 км

Правда, к заезду протяжённостью в полтысячи километров остались некоторые вопросы.

© Aptera Motors

Американская технологическая компания Aptera Motors совершила демонстрационный заезд своего инновационного электрокара, которому не нужна розетка для подзарядки. Заряжающийся от солнечной энергии трёхколёсный автомобиль проехал около 500 км, сообщили разработчики.

Машина была впервые представлена публике на технологической выставке CES-2025 в Лас-Вегасе в январе нынешнего года. На крыше и капоте Aptera установлены четыре панели с фотоэлементами, преобразующими энергию солнечного света в электричество. Фактически, в хорошую солнечную погоду машине не нужна зарядная станция. На одной только солнечной энергии, как утверждают в Aptera, без использования аккумулятора, можно проехать от 65 до 80 км.

Всю дистанцию демозаезда из Аризоны в Калифорнию электромобиль проехал без подзарядки, несмотря на местами пасмурную погоду и разное дорожное покрытие. В общей сложности с раннего утра и до позднего вечера, когда солнце уже зашло, машина преодолела 482 км.

«Солнечный электромобиль — это не просто концепция будущего, а реальное решение, готовое к эксплуатации здесь и сейчас», — заключили в Aptera Motors.

Единственный момент — в компании не уточнили, сколько заряда было в батарее на момент старта заезда и каким именно образом она была заряжена перед долгой дорогой, потому что подключить машину к розетке можно. К тому же неизвестно, какая версия батареи использовалась. В комплектации электромобиля Aptera их четыре: на 20, 40, 60 и 100 киловатт, обеспечивающие запас хода от 620 до 1600 км.

Инновационное транспортное средство собрало уже свыше 50 тысяч предзаказов. Старт продаж запланирован на второй квартал текущего года. Стоимость — $33 тысячи или 3,3 млн рублей.

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