236 млн нарушений на 149 млрд рублей: в России подсчитали все штрафы с дорожных камер

Количество «писем счастья» за год выросло на 15,7 млн штук.

© Кирилл Каллиников/РИА Новости

Госавтоинспекция России рассказала о результатах работы комплексов автоматической фото- и видеофиксации на дорогах в 2024 году. По зафиксированным дорожными камерами нарушениям было выписано 236,6 млн постановлений, передаёт ТАСС со ссылкой на статистику ведомства.

Рост количества зафиксированных нарушений связан с увеличением количества систем фото- и видеофиксации на российских дорогах. Сейчас парк дорожных камер в России составляет около 30 тысяч штук, что почти на 10% больше, чем два года назад рублей.

Постановлений или так называемых «писем счастья» за прошлый год тоже стало больше: на 15,7 млн в сравнении в 2023-м и на 53,1 млн относительно 2022-го.

Рост количества зафиксированных нарушений связан с увеличением количества систем фото- и видеофиксации на российских дорогах. Сейчас парк дорожных камер в нашей стране составляет около 30 тысяч штук, что почти на 10% больше, чем два года назад.

Как сообщалось в феврале, самый распространенный штраф на российских дорогах — превышение скорости на 20-40 км/ч, административное наказание за которое в 2024-м составляло 500 рублей. С 1 января это денежное наказание увеличилось до 750 рублей.

В России предложили автоматически фиксировать нарушения ПДД с помощью дронов