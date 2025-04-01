Aston Martin вывел на финальные тесты новый супергибрид Valhalla

Выпуск лимитированного гиперкара стартует в середине 2025 года.

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Компания Aston Martin вывела на финальную серию дорожных испытаний супергибрид Valhalla, предсерийная модель которого была представлена в декабре прошлого года. Тесты проходят сразу в двух локациях и по разным направлениям, сообщает Motor1.

На испытательном полигоне IDIADA в Испании, расположенном между Барселоной и Таррагоной, проводится проверка работы активной аэродинамики, рулевого управления и системы рекуперативного торможения. А на дорогах общего пользования в Великобритании инженеры Aston Martin уделили внимание калибровке амортизаторов.

Valhalla оснащён мощным бензиновым мотором за всю 112-летнюю историю Aston Martin. 4,0-литровый битурбо V8 выдаёт 817 л.с. Ещё 248 сил гибридной силовой установке добавляют три электрических мотора. Таким образом, суммарная отдача системы составляет 1065 л.с.

Скорость с 0 до 100 км/ч мощный гиперкар развивает всего за 2,5 секунды, максималка составляет 350 км/ч. Valhalla станет самым мощным серийным автомобилем в истории британской марки.

В товарное производство новинка Aston Martin поступит во втором квартале 2025 года. Всего будет выпущено 999 экземпляров. Стоимость — примерно $1 млн или 85 млн рублей по сегодняшнему курсу.

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