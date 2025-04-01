Набор опций для Bugatti Tourbillon оказался дороже суперкара Hennessey Venom GT

Иван Беликов

По цене улучшенной приборной панели можно купить новый Corvette Stingray.

Набор опций для Bugatti Tourbillon оказался дороже суперкара Hennessey Venom GT
© Bugatti

Новый Bugatti Tourbillon станет одним из самых дорогих гиперкаров в мире. 1800-сильный автомобиль стоит от $4,6 млн (393 млн рублей), и это в базовой версии. В максимальной комплектации гибрид стоит дороже почти на один миллион, сообщил Carscoops, изучив конфигуратор модели на официальном сайте производителя.

Одна только окраска кузова с карбоновыми вставками обойдётся покупателю в $360 000 или 30 млн рублей. Для понимания, Ferrari 296 с завода стоит $347 000, а «приборка» в топовой версии по цене сопоставима с новым Chevrolet Corvette Stingray. То же самое касается и специального обвеса кузова стоимостью $240 000, как Porsche 911 GT3 нового поколения.

Стоимость опций на Bugatti Tourbillon

  • Ярко-алый цвет с оранжевым отливом и карбоновая отделка кузова — $360 000;
  • Обвес кузова Pur Sang с восемью выхлопными трубами — $240 000;
  • Фиксированные стеклянные панели на крыше — $75 000;
  • Чёрная приборная панель с серой подложкой и элементами из розового золота — $65 000;
  • Специальный набор багажа: небольшой чемодан и два чехла для одежды — $35 000;
  • Решётка радиатора Performance Noir — $25 000;
  • Защита кузова от сколов и трещин — $25 000;
  • Двухцветные колёсные диски — $20 000;
  • Черное покрытие выхлопной трубы — $15 000;
  • Логотип на заднем крыле — $15 000;
  • Логотип Elephant на подголовниках — $10 000;

Суммарная доплата за опции составляет $960 000 (82 млн рублей). Именно столько стоил суперкар Hennessey Venom GT, один из самых быстрых серийных автомобилей в мире, который выпускался с 2011 по 2016 годы.

Мировая премьера Bugatti Tourbillon состоялась в июне прошлого года. Гиперкар будет выпущен лимитированным тиражом в 250 экземпляров, первые поставки клиентам запланированы на 2026 год.

Назван самый дорогой серийный автомобиль в мире

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