Набор опций для Bugatti Tourbillon оказался дороже суперкара Hennessey Venom GT

По цене улучшенной приборной панели можно купить новый Corvette Stingray.

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Новый Bugatti Tourbillon станет одним из самых дорогих гиперкаров в мире. 1800-сильный автомобиль стоит от $4,6 млн (393 млн рублей), и это в базовой версии. В максимальной комплектации гибрид стоит дороже почти на один миллион, сообщил Carscoops, изучив конфигуратор модели на официальном сайте производителя.

Одна только окраска кузова с карбоновыми вставками обойдётся покупателю в $360 000 или 30 млн рублей. Для понимания, Ferrari 296 с завода стоит $347 000, а «приборка» в топовой версии по цене сопоставима с новым Chevrolet Corvette Stingray. То же самое касается и специального обвеса кузова стоимостью $240 000, как Porsche 911 GT3 нового поколения.

Стоимость опций на Bugatti Tourbillon

Ярко-алый цвет с оранжевым отливом и карбоновая отделка кузова — $360 000;

Обвес кузова Pur Sang с восемью выхлопными трубами — $240 000;

Фиксированные стеклянные панели на крыше — $75 000;

Чёрная приборная панель с серой подложкой и элементами из розового золота — $65 000;

Специальный набор багажа: небольшой чемодан и два чехла для одежды — $35 000;

Решётка радиатора Performance Noir — $25 000;

Защита кузова от сколов и трещин — $25 000;

Двухцветные колёсные диски — $20 000;

Черное покрытие выхлопной трубы — $15 000;

Логотип на заднем крыле — $15 000;

Логотип Elephant на подголовниках — $10 000;

Суммарная доплата за опции составляет $960 000 (82 млн рублей). Именно столько стоил суперкар Hennessey Venom GT, один из самых быстрых серийных автомобилей в мире, который выпускался с 2011 по 2016 годы.

Мировая премьера Bugatti Tourbillon состоялась в июне прошлого года. Гиперкар будет выпущен лимитированным тиражом в 250 экземпляров, первые поставки клиентам запланированы на 2026 год.

Назван самый дорогой серийный автомобиль в мире