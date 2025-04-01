Как купить автомобиль в другом городе: 4 совета от экспертов СберАвто

Покупка машины в другом регионе может оказаться хорошим решением, нужно только соблюдать осторожность и придерживаться некоторых правил.

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Иногда купить редкий автомобиль и на выгодных условиях можно только в другом городе. Однако такая покупка таит в себе множество «подводных камней», особенно вы не собираетесь лично ехать за машиной и планируете сделать приобретение дистанционно. Эксперты СберАвто, сервиса для покупки, обслуживания и продажи авто (входит в экосистему Сбера для автолюбителей), рассказали, как правильно организовать этот процесс и не потерять время и деньги.

В другом городе высок риск столкнуться с подставным лицом и купить проблемную машину. Заранее узнайте, кто является владельцем машины по документам, не числится ли она в залоге или розыске, нет ли штрафов. Лучше всего для проверки привлечь специалиста. Будучи в другом городе, невозможно заранее посмотреть на автомобиль своими глазами. Фотографии могут быть неинформативны, а продавцы могут скрывать повреждения или некоторые минусы машины. Лучше всего заказать дистанционную проверку с отчетом. Такую оценку состояния авто можно заказать, например, через СберАвто: специалисты сервиса проверят кузов, салон, технические узлы и подготовят подробный фото- и видеоотчет. При оформлении удалённой сделки ни в коем случае не переводите деньги до подписания договора купли-продажи и проверки автомобиля, так как высок риск стать жертвой мошенников. Лучше всего использовать специализированные сервисы, которые резервируют деньги до завершения сделки, пока продавец не выполнит все условия. Перед покупкой машины в другом городе определитесь, кто будет её перегонять и как будет оформлена страховка на время перевозки. Заранее обговорите с продавцом стоимость и сроки, а также договоритесь, кто проконтролирует процесс погрузки авто, если транспортировка будет осуществлена на автовозе или эвакуаторе.

СберАвто — сервис для покупки, обслуживания и продажи авто. Он входит в экосистему Сбера для автолюбителей.