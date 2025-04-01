Без дверей и зеркал: представлен штучный суперкар Peralta S

По внешнему виду и не скажешь, что машину создали на базе 621-сильного Maserati MC20.

© GFG Style

Итальянская дизайн-студия GFG Style разработала уникальное купе, созданное для автоколлекционера Карлоса Перальты из Мексики. Модель построена в духе Maserati Boomerang 1972 года и названа в честь заказчика.

За основу штучного суперкара был взят среднемоторный Maserati MC20, от которого, по сути, осталась только «тележка». Клиновидный кузов целиком и полностью изготовлен из алюминиевых панелей ручной работы и отполирован до зеркального блеска. Передний сплиттер и задний диффузор сзади сделаны из карбона.

Как таковых дверей у машины нет, их заменяет подъемный колпак с большим лобовым стеклом и форточками, которые открываются в стиле «крыла чайки». Нет и боковых зеркал заднего вида — вместо них предусмотрены миниатюрные камеры.

Точных технических данных о Peralta S, к сожалению, нет. Предполагается, что суперкар оснащён бензиновым твин-турбо V6 рабочим объёмом 3,0 литра. Двигатель выдает 630 л.с и работает в паре с 8-скоростным «роботом». Привод — только задний. До «сотни» уникальный суперкар разгоняется за 2,9 секунды. Максимальная скорость — 325 км/ч.

Неясно, разрешена ли машина к использованию на дорогах в Мексике. С другой стороны, учитывая коллекционный статус, вряд ли творение Фабрицио вообще выедет на улицы, чего не скажешь о выставках. В июле Peralta S на Фестиваль скорости в Гудвуде, а августе эту машину можно будет увидеть на автовыставке Monterey Car Week в Калифорнии.

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