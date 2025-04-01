Xiaomi Auto на 65% перевыполнила годовой план продаж

Год назад, 1 апреля 2024-го, стартовали продажи седана SU7.

© Xiaomi Motors

Китайский технологический гигант Xiaomi 1 апреля отметил годовщину выхода на автомобильный рынок. Ровно год назад стартовали продажи первой и пока единственной машины компании — SU7. За 12 месяцев спортивный электроседан разошёлся в количестве 215 тысяч штук, сообщает CarNewsChina.

Изначально в Xiaomi Auto ставили цель — продать за год 130 тысяч автомобилей. Однако эта отметка была достигнута уже к декабрю 2024 года, а в середине марта фирма реализовала юбилейную, 200-ю машину. К 1 апреля покупателей нашли ещё 15 тысяч автомобилей.

«Продаётся SU7 только в Китае», — подчеркнул источник.

В 2025 году Xiaomi рассчитывает реализовать уже 350 тысяч единиц. Не в последнюю очередь такой амбициозный план связан с грядущим пополнением линейки компании. В июле на рынок поступит внедорожник YU7, который составит конкуренцию Tesla Model Y в Китае.

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